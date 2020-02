Nenápadní rytieri dnešnej doby

Príbeh ako z filmu ... alebo ako sa stať chráneným svedkom (ono to zase nie je až taká sranda ako vo filme).

Pred 8 rokmi nás navštívili páni obchodníci z Nigérie, vraj si kontakt našli na internete. Plynulou angličtinou nám vysvetlili, že potrebujú pomôcť s nákupom poľnohospodárskej techniky pre Nigériu. Po niekoľkých dňoch hľadania na internete a zopár telefonátoch sme im pripravili cenovú ponuku. Pochopili, že sme vhodní adepti na ich ďalšiu „hru“. Vysvetlili nám, že potrebujú „očistiť“ peniaze. Vraj im Nigérijská vláda dáva balíčky čiernych papierikov, ktoré prenesú do Európy, tu ich očistia a môžu s nimi obchodovať. Čierne papieriky sú vraj kvôli teroristom. Jedná sa o trik s čiernymi nigérijskými peniazmi. V skratke – pravá bankovka sa vloží medzi dve čierne bankovky a po chemickom procese máte z toho 3 pravé bankovky. Podmienkou je mať tie pravé bankovky. Teraz to znie smiešne, ale vedeli to prezentovať veľmi vierohodne.

S manželom sme sa zhodli, že sa jedná o odporný podvod a ktovie koľko Slovákov im už naletelo. Na políciu to samozrejme nikto nehlásil, lebo by udal aj seba za pokus o podvod. Šepkalo, že podvedených nebolo málo.

S manželom sme sa rozhodli, že ich dostaneme. Na Slovensku máme už dosť vlastných zlodejov (bohužiaľ), tak nás nebudú okrádať ešte aj cudzinci. Plán bol jednoduchý: Zavolali sme do Markízy pani Paulínyovej a v spolupráci s políciou SR sme ich chceli prichytiť priamo pri čine – pri „čistení“ bankoviek. Všetci boli ochotní spolupracovať, akurát nám chýbala „maličkosť“ – 500 000 EUR v hotovosti. Snažili sme sa Nigérijských obchodníkov udržiavať v nádeji budúceho biznisu a čakali sme, kým sa podarí zohnať peniaze.

Konečne prišla správa, že zohnali 500 tis EUR v hotovosti a my sme zažili ten adrenalínový pocit, keď sa z lovenej zveri stáva lovec. Zavolali sme Nigérijcom, že máme peniaze a môžeme ísť na to. Prišiel deň „D“. Dohodnuté miesto na čistenie – izba v Holiday Inn v Bratislave. Izba starostlivo vybratá, v susednej boli ukrytí kukláči a všade tajné kamery. Ja som na samotnú akciu nešla, bola som doma s novorodeným synom a vedela som, že akcia môže byť veľmi nebezpečná. Na stretnutie mal ísť manžel, pani Paulínyová ako obchodná partnerka a tajný policajt ako jej partner (ona s partnerom mala mať peniaze). V Auparku mal manžel ešte stretnutie s tajnými, predsa išlo o veľkú sumu a oni si museli overiť či sme dôveryhodní. Stále síce nerozumeli, prečo sme do toho išli, ale boli radi, že sme im dali tip.

Policajti z Auparku odišli a manžel vyšiel na parkovisko po auto. Ostal v šoku, keď zistil že auto tam nie je. Bolo to zúfalé, v aute mal nádoby na čistenie peňazí. Volal policajtom, že mu asi ukradli auto. Po otázke o aké auto sa jedná sa rozosmiali, mali sme starú Felíciu Combi. Také sa vraj v Bratislave nekradnú, vraj sa asi šiel povoziť nejaký narkoman. Keď už išiel na taxík, všimol si že na parkovisku robotníci niečo opravujú a postavili prenosný plot. A auto bolo ukryté za plotom. To nevymyslíš .... bola to úľava. Rýchlo zobral auto a išiel na dohodnuté miesto. Našu starú Felíciu zaparkoval medzi luxusné limuzíny pred Holiday Inn, vzal plastové nádoby na čistenie a so širokým úsmevom sa zvítal s Nigérijcom a pani Paulínyovou. Pre istotu zúrivo ešte zjednával percentá pre seba z „očistených“ bankoviek, veď to predsa nebude robiť zadarmo! Pôsobil veľmi vierohodne, tak nemali obchodní partneri ani tieň podozrenia. Samotný priebeh akcie môžete vidieť na videu v archíve TV Markíza, nechceli sme aby tam boli zachytené naše tváre kvôli bezpečnosti.

Obaja páni skončili okamžite vo väzbe. Policajti dostali ďakovné listy z okolitých krajín, kde gang pôsobil. Pani Paulínyová dostala Novinársku cenu roka a my .... štatút chráneného svedka. To znamená kamery na dom, sledovacie zariadenie do auta (do takého starého auta ho asi ešte nemontovali) a kódovanie na byt. Tohto štatútu sme sa onedlho vzdali, nakoľko sa manželovi stalo, že zabudol odkódovať byt a mali sme návštevu kukláčov. Keď sa to stalo prvý krát, bola to ešte sranda. Potom sme sa zhodli, že ak nás chcú zlikvidovať tak to spravia hocikde na ulici a nebudeme sa kvôli tomu stresovať. A aj susedia si už začali všeličo šepkať.

Neskôr sme sa dozvedeli, odkiaľ bolo tých 500tis. EUR na akciu. Klobúk dole pred policajtmi, lebo riskovali výplatu určenú pre pre bratislavských policajtov. Pár dní ju pozdržali a použili na túto akciu.

Kamaráti a známi, čo o tom vedeli, sa ma pýtali prečo sme riskovali a čo sme z toho mali. Vedela som, že ľudí treba pred takýmito podvodníkmi chrániť. Stačil nám pocit hrdosti, že sme to zvládli a obaja aktéri skončili vo väzení. Vyhrážali sa nám dokonca aj VooDoo a je pravda, že po súdnom pojednávaní bolo manželovi šialene zle a mal vysoké horúčky. Ale keďže na takéto praktiky neveríme, na druhý deň bol už OK a asi to bola len záhadná viróza.

Celý život som sa vyhýbala politickej angažovanosti. V súčasnosti, keď vidím čo sa deje, použijem klasické: Kedy, keď nie teraz, a kto, ak nie ja? Mám na to silu aj odhodlanie. Vyštudovala som fakultu riadiacich a informačných technológií. Pracovala som ako Software developer na Slovensku aj v Londýne. Po návrate na Slovensko sme s manželom pôsobili aj v Lýbii až do roku 2010 (pred vojnou sme odišli). Pracovne som navštívila Irán, Pakistan aj Uzbekistan. Momentálne pracujem a žijem na Slovensku a chcem, aby tu chceli žiť aj moje deti. Vstúpila som do Demokratickej strany, lebo vidím, že sú v nej ľudia s podobným pohľadom na svet. Pán Rajtár, Rybanič a pani Blahová, ktorých si veľmi vážim a ktorí bojujú ako rytieri so zločinom a mafiou na Slovensku.

Slovensko je nádherná krajina s pracovitými ľuďmi, je v nej aj dosť peňazí. Máme iba priveľa zlodejov. Toto treba zmeniť a naša krajina sa pozviecha. Buďte aj vy rytiermi a bojujte za svoju domovinu. Choďte prosím voliť a nenechajte Slovensko napospas mafiánom. Každý jeden hlas sa počíta.

Prajem krásny deň.

Vaša Stanislava Bytčanek Kandidátka do NRSR č.9 za Demokratickú stranu.