Samovrahov je viac

Ľudí, ktorí sú zúfalí ešte z čias vlády SMERU je veľa. Zbankrotovaní ponikatelia a živnostníci, ktorí si len poctivo robili svoju prácu a teraz živoria, alebo už nie sú medzi nami.

Ako radový občan som si nemohla nevšimnúť hospitalizáciu a následnú smrť pána Lučanského.

Zarazilo ma však to, ako sa opozícia (jej mozgový trust Smero-Hlasu) postavila k tejto nešťastnej udalosti. Mimochodom, musia byť zrejme v koncoch, keď Kali povolal aj mága, ktorý robí z vody kolu...

Snažia sa vykresliť, aká obrovská neprávosť až zločin sa stali. Neštítia sa ničoho. ( Pripomínam len za akú hranicu dokázal ísť Fico, len aby nebol vymenovaný pán Čentéš.) a teraz sa neštíti zneužiť smrť Lučanského.

Podľa opozície tu máme obrovskú neprávosť, ktorá sa mala spáchať na Lúčanskom. Na margo toho by som chcel pripomenúť, či niekto niekedy zmonitoroval a publikoval tie množstvá samovrážd a rozvrátených rodín? Zrútenie sa poctivých ľudí po „reštrukturalizácii“ Doprastavu a Váhostavu. Za mechanizmus ktorý to spôsobil, a ktorý vytvoril Smer, sa dodnes nikto týmto ľuďom neospravedlnil a ani sa ich nepokúsil odškodniť. Ľudia po niekoľkých rokoch od vystavenia faktúr ledva dostali časť peňazí na DPH, ktorú si p. Široký napriek neuhradeným faktúram ako vratky DPH uplatnil. Existuje mnoho prípadov, kde si oligarchovia pomocou vtedajšej vládnej mafie dali urobiť zákony tak, že ožobračili malých a stredných podnikateľov. Príkladov sa mi v hlave vynára čoraz viac, keby to niekto zdokumentoval, tak by musel prísť k jedinému záveru, že by bolo najlepšie celú najvyššiu garnitúru aj s oligarchami hodiť do jedného vreca, obviniť a odsúdiť ako zločineckú skupinu. Dôkazov je strašne veľa, len ich nikto nechce vidieť.

Poznám viacero prípadov obetí „reštrukturalizácie“ Váhostavu a Doprastavu. Niektorí spáchali samovraždu, iní prepadli alkoholu. Jedného sa mi podarilo vytrhnúť z biedy. Keď sa už roky nestretával s rodinou a ostal sám bez bývania. Ponúkli sme mu s manželom prácu a zdá sa, že sa postaví na nohy. Aj keď pocit zlyhania mu stále nedovoľuje návrat k rodine. Druhý človek, ktorého som poznala, to nezvládol. Začal u nás brigádovať, viem že mal dlhy, ktoré nedokázal splácať. A skôr ako by sa s nami o tom porozprával, po víkende neprišiel do práce a dozvedeli sme sa, že si vzal život. Títo ľudia trpia roky, ťahá sa to stále a nie každý to ustojí. Im nikto nezapáli sviečku, ani sa im neospravedlní.

Verím, že s novou vládou sa tento systém zlikviduje a podnikať na Slovensku nebude ako za trest. Keď ste neboli v správnom "tričku", tak to jednoducho nešlo. Že budú oceňované schopnosti človeka a nie známosti. Že budeme žiť v právnom štáte, kde sa budeme tešiť pri získaní zákazky a nie triasť sa strachom, či zaplatia...

Pri minulej vláde to bolo až tak vážne, že ja s manželom máme skúsenosti že tiežpodnikatelia chránení vládou napr. firma HASTRA, dokazovali svoju veľkosť kontaktami na vládu (napríklad Výboh, Kaliňák, Blanár, fotky z Floridy s Lúčanským a Druckerom). A zákazku za milión nezaplatili s tým, že jednoducho nechcú. Lebo nemusia, lebo máme byť ticho, lebo oni majú známych... A zaujímavé je, že je už tretí rok od tohto zločinu a podania podnetu na súd a doposiaľ sa nič nekoná. Naplnili sa výhražné slová pána Hanuliaka (HASTRA) ktoré nám adresoval, že aj tak nič nezmôžeme, lebo on je krytý zhora.